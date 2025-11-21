السبت 2025-11-22 03:53 م
 

انقطاعات في شبكة التواصل الاجتماعي "إكس" في عدة دول حول العالم

الجمعة، 21-11-2025 10:33 م

الوكيل الإخباري-   اشتكى مستخدمون في عدة دول من مشاكل تتعلق بشبكة التواصل الاجتماعي "إكس"، وفقا لتقرير صادر عن موقع "Downdetector".

ووفقا للتقرير، فإن 61% من المستخدمين أبلغوا عن مشاكل تتعلق بتعطل التطبيق، و31% اشتكوا من مشاكل في أداء الموقع، و8% يواجهون صعوبات في الوصول لحساباتهم.

وبحسب الموقع، أبلغ حوالي 13,900 مستخدم في الولايات المتحدة عن مشاكل في الشبكة.

كما تم الإبلاغ عن انقطاعات كبيرة في المملكة المتحدة وألمانيا وإسبانيا واليابان.

 

 
 
