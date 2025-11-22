أدوات ذكاء اصطناعي مجانية من مايكروسوفت تغيّر طريقة استخدام "أوفيس"

تحسين Copilot: أصبح قادرًا على إدارة البريد الإلكتروني، وتنظيم المواعيد والاجتماعات، وتحليل أولويات المستخدم بشكل تلقائي.
دعم صوتي: يمكن للمستخدم سؤال Copilot صوتيًا للحصول على ملخصات فورية حول البريد والاجتماعات.
وضع الوكيل "Agent Mode": ينفذ مهام كاملة نيابة عن المستخدم، مثل إنشاء مستندات Word أو جداول Excel معقدة، وتطوير عروض PowerPoint، وربط المهام بين التطبيقات، مع اختيار نموذج الذكاء الاصطناعي المستخدم.
الإطلاق العالمي: التحديثات ستكون متاحة للجميع بحلول مارس 2026، في خطوة لمنافسة غوغل وG Suite.
