أدوات ذكاء اصطناعي مجانية من مايكروسوفت تغيّر طريقة استخدام "أوفيس"

الوكيل الإخباري- أعلنت مايكروسوفت عن مجموعة جديدة من ميزات الذكاء الاصطناعي المجانية في Microsoft Office، تشمل Outlook وWord وExcel وPowerPoint، لتصبح متاحة لجميع المستخدمين دون الحاجة لاشتراك Microsoft 365 Copilot المدفوع.

تحسين Copilot: أصبح قادرًا على إدارة البريد الإلكتروني، وتنظيم المواعيد والاجتماعات، وتحليل أولويات المستخدم بشكل تلقائي.

دعم صوتي: يمكن للمستخدم سؤال Copilot صوتيًا للحصول على ملخصات فورية حول البريد والاجتماعات.



وضع الوكيل "Agent Mode": ينفذ مهام كاملة نيابة عن المستخدم، مثل إنشاء مستندات Word أو جداول Excel معقدة، وتطوير عروض PowerPoint، وربط المهام بين التطبيقات، مع اختيار نموذج الذكاء الاصطناعي المستخدم.



الإطلاق العالمي: التحديثات ستكون متاحة للجميع بحلول مارس 2026، في خطوة لمنافسة غوغل وG Suite.