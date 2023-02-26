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الأحد، 26-02-2023 04:22 م

آليات وجرافات إسرائيلية تتوغل شمال قطاع غزة

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الوكيل الإخباري- توغلت عدة آليات وجرافات عسكرية إسرائيلية، اليوم الأحد، شمال شرق قطاع غزة، وقامت بأعمال تجريف وتخريب في المكان.

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وأفاد مراسل "وفا" بأن ست جرافات وآليات عسكرية إسرائيلية توغلت داخل أراضي المواطنين الزراعية بالقرب من مكب نفايات شرق بلدة بيت حانون شمال القطاع، وقامت بأعمال تجريف وتخريب في ممتلكات المواطنين الزراعية.


يذكر أن الجرافات والآليات العسكرية الإسرائيلية تتوغل بين الفينة والأخرى على طول الحدود الشمالية والشرقية للقطاع، وتقوم بأعمال تجريف وتخريب في ممتلكات المواطنين الفلسطينيين ، خاصة الزراعية منها.


 




 

 


 

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