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السبت، 04-02-2023 12:55 م

توجيهات من لجنة طوارئ الشتاء لمتابعة المنخفض الجوي في غزة

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الوكيل الاخباري - أصدرت لجنة "طوارئ الشتاء" الحكومية بقطاع غزة توجيهات إلى البلديات والمؤسسات ذات العلاقة والمواطنين في فلسطين لمتابعة استعداداتهم للمنخفض الجوي القطبي المرتقب، مؤكدة أهمية تعاون الجميع وفق الإمكانات المتاحة.

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وشدد رئيس لجنة طوارئ الشتاء الحكومية في غزة زهدي الغريز في تصريح صحفي وصل وكالة "صفا" على ضرورة متابعة جهوزية الأودية لاستقبال كميات مياه الأمطار بتعميقها وتعظيم جوانبها منعا لحدوث أي حالات غرق.


وأكد ضرورة متابعة الأماكن المنخفضة في نفوذ البلديات، ورفع درجة التأهب لأي طارئ مروري.

 

صفا


 




 

 


 

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