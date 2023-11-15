أبو الغيط يجدد التحذير من التهجير القسري للفلسطينيين

الوكيل الإخباري - جدد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، التحذير من سيناريو التهجير القسري الذي ما زالت بعض الدوائر الإسرائيلية تسعى للترويج له عبر منصاتٍ إعلامية واتصالاتٍ دولية.

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وشدد أبو الغيط خلال استقباله نائب رئيس الوزراء وزير خارجية إيرلندا يهول مارتن، بمقر الأمانة العامة، على أن تهجير الفلسطينيين، من الضفة الغربية أو غزة، خطٌ أحمر مرفوض عربياً بشكل كامل لأنه يُمثل إفراغاً للقضية الفلسطينية من محتواها.



وطالب أبو الغيط جميع القوى الدولية بالانتباه للمخاطر الشديدة التي ينطوي عليها مجرد الترويج لمثل هذا الخيار.

بترا