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وصول طائرة أردنية إلى عمّان على متنها أردنيون تم اجلاؤهم من قطاع غزة

الخميس، 02-11-2023 03:01 م

الجامعة العربية تطالب بوقف الحرب على غزة

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الوكيل الإخباري - طالبت جامعة الدول العربية، المجتمع الدولي بضرورة التحرك الجاد والفوري على وقف الحرب الشرسة التي يتعرض لها أبناء الشعب الفلسطيني، والسماح بدخول المساعدات الإنسانية بشكل عاجل الى قطاع غزة.

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كما طالبت بالعمل على وجه السرعة بتنفيذ قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الاستثنائية الطارئة بشأن "الأعمال الإسرائيلية غير القانونية وحماية المدنيين والتمسك بالالتزامات القانونية والإنسانية".


ودعت الأمانة العامة للجامعة العربية في بيان، اليوم الخميس، بمناسبة الذكرى 106 لإعلان بلفور، مجلس الأمن بتحمل مسؤولياته في تطبيق قواعد القانون الدولي وتجاوز حالة العجز، وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني الذي يتعرض لهجمة إسرائيلية شرسة وغير مسبوقة في قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها مدينة القدس.


وأكدت الأمانة أنه لا توجد هناك صيغة أخرى يمكن أن تؤدي إلى الاستقرار والأمن في المنطقة سوى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من حزيران 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وفق قوانين وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، ومبادرة السلام العربية.


وأعربت عن تقديرها لنضال وصمود الشعب الفلسطيني، مثمنة تضحياته الغالية والجسيمة لاستعادة حقوقه، مؤكدة استمرار دعم الأمة العربية دولاً وشعوباً للصمود العظيم للشعب الفلسطيني لانتزاع حريته واستقلاله وتجسيد دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.


بترا

 




 

 


 

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