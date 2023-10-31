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أبو عبيدة يفجر مفاجآت مدوية عن الحرب في غزة

الثلاثاء، 31-10-2023 08:29 م

أبو عبيدة يفجر مفاجآت مدوية عن الحرب في غزة

ابو عبيدة


الوكيل الاخباري - أعلن الناطق باسم كتائب القسام أبو عبيدة قتل وإصابة عدد كبير من جنود العدو خلال الاشتباكات البرية وسلاح المدفعية مستمر بالتصدي إضافة للصواريخ.

وأكد في كلمة له اليوم الثلاثاء التصدي والدفاع المدروس في المحاور كافة قائلا خضنا ولا نزال مواجهات ضارية ومباشرة.

وأكد أيضا تمكن سلاح البحرية في القسام من توجيه هجمات ضد أهداف بحرية قبالة سواحل غزة بواسطة طوربيد العاصف الموجه عن بعد.

وتابع مجاهدونا تمكنوا من الالتحام مع قوات العدو في كل نقاط التقدم وتدمير 22 آلية عسكرية حتى الآن بقذائف الياسين المضادة للدروع.

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وبين أنّ الكتائب استخدمت طوربيد العاصف الموجه ضد الأهداف البحرية للمرة الأولى في هذه المعركة، وأنّ العمليات العسكرية الدفاعية متواصلة ولا يزال في جعبة القسام الكثير وغزة ستكون مقبرة للاحتلال الإسرائيلي ووحلا لجنوده وقيادته السياسية والعسكرية.

وقال، "نبشر نتنياهو وأركان حربه أنهم سيجثون على الركب في نهاية المعركة والحرب في غزة ستكون نهايته السياسية، وندعو كل جندي ومقاتل شريف في هذه الأمة إلى اقتناص الفرصة والمشاركة في هذه المعركة".

وتحدث أبو عبيدة عن رواية الاحتلال الإسرائيلي بشأن تحرير إحدى أسيراته نافيًا أن يكون قد وصل إلى أي أسير لدى القسام، وأنّ ذلك الحدث إن صح فإنه قد يكون حصل مع جهات فردية بما في ذلك سكان غزة لديهم أسرى.

وكشف عن إبلاغ كتائب القسام لبعض الوسطاء بنيتها الإفراج عن عدد من الأجانب خلال الأيام القادمة انسجاما مع رغبة الكتائب بعدم الاحتفاظ بهم في غزة.

 

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