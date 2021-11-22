الإثنين 22-11-2021
الوكيل الاخباري

مدير الأمن العام يستقبل وفداً عسكرياً فرنسياً

العيسوي ينقل تعازي الملك إلى المساعيد والسعايدة والسنيد

ارتفاع كبير باصابات كورونا اليوم

الأردن والإمارات وإسرائيل يوقعون اتفاقية نوايا للطاقة والمياه

الملك يصل المنامة لإجراء مباحثات مع ملك البحرين

1.8 مليون سائح زاروا الأردن خلال 10 أشهر

الصناعة والتجارة تُحرر317 مخالفة تموينية في أقل من شهر

النواب يختار لجنة الرد على خطاب العرش -أسماء

انتخاب أعضاء اللجنة القانونية بالتزكية - أسماء

الجامعة الأردنية تلغي قرار الدفع قبل التسجيل

الإثنين، 22-11-2021 02:01 م

أربعة أسرى يواصلون إضرابهم عن الطعام

z4Q3w


الوكيل الإخباري-يواصل أربعة أسرى إضرابهم المفتوح عن الطعام في سجون الاحتلال الإسرائيلي، رفضا لاعتقالهم الإداري، وسط تحذيرات من خطورة وضعهم الصحي، أقدمهم كايد الفسفوس المضرب منذ 131 يوما.

اضافة اعلان


والأسرى المضربون إضافة إلى الفسفوس، هم: هشام أبو هواش منذ (98 يوما)، وعياد الهريمي منذ (61 يوما)، ولؤي الأشقر مضرب منذ (43 يوما).


وقال المتحدث باسم هيئة شؤون الأسرى والمحررين حسن عبد ربه لـ"وفا"، إن وضع الأسير الفسفوس يزداد خطورة مع مرور الأيام، وهناك تحذيرات من إمكانية تعرضه لانتكاسة صحية مفاجئة، قد تؤدي إلى شلل أو ارتقائه شهيدًا، في ظل تعنت حكومة الاحتلال ورفضها عدة التماسات قُدمت من طرف الهيئة للإفراج عنه، الأمر الذي يعتبر تلاعبًا بحياة الأسير وصحته.


ويعاني الأسير أبو هواش (39 عاما) من دورا بالخليل من هزال وضعف شديدين، وأوجاع في كافة أنحاء الجسد وصعوبة في الحركة، وفقدان متكرر للوعي، كما يعاني من التقيؤ بشكل مستمر، ووصل وزنه إلى 50 كغم.


فيما يعاني الأسير الهريمي (28 عاما) من مدينة بيت لحم من أعراض صحية خطيرة ولا يتلقى أي مدعمات، الأمر الذي يزيد الخطورة على حياته، اذ يعاني من آلام في جميع أنحاء جسمه، ولا يستطيع الوقوف على قدميه، إضافة إلى معاناته من عدم وضوح بالرؤية، وتقيؤ بشكل مستمر.


يذكر أن الأسير علاء الأعرج قد علّق إضرابه المفتوح عن الطعام، والذي استمر (103) أيام، بعد أن ألغت سلطات الاحتلال أمر اعتقاله الإداريّ، الخميس الماضي.
وبتاريخ 11 من الشهر الجاري، علّق الأسير مقداد القواسمة إضرابه المفتوح عن الطعام، والذي بدأه قبل 113 يوما، مقابل الإفراج عنه في فبراير/شباط من العام المقبل.

 

وفا

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
9999146240

الأسير عبد الله برغيش من مخيم جنين يدخل عامه الـ20 في الأسر

wiStP

73 مستوطنا يقتحمون الأقصى

2001e28fb32bd88dd5c586ede1ad4f22

الاحتلال يغلق مدخلي قرية دير أبو مشعل شمال غرب رام الله

90-jpg-5338774093321593

الاحتلال يعتقل 5 شبان من مخيم قلنديا

1629305325-6351-9

الاحتلال يخطر بوقف العمل في خزان مياه جنوب طوباس

8c16c7eb4af5f875447969e38568296e

الاحتلال يعتقل 3 فلسطينيين بينهم طالب من القدس

أخبار متعلقة
image_750x_6195fe6f8b3cc

أربعة أسرى يواصلون إضرابهم وسط تحذيرات من خطورة وضعهم الصحي

sa2Up

خمسة معتقلين يواصلون الإضراب عن الطّعام

LUmtn

خمسة أسرى يواصلون إضرابهم عن الطعام بظروف صحية خطيرة

Y7rx9

سبعة أسرى يواصلون إضرابهم عن الطعام في سجون الاحتلال

7845-1626269916

ستة أسرى يواصلون اضرابهم عن الطعام وسط ظروف صحية خطيرة

a83f601d-161b-4a0d-8b53-709f89a054e0

سبعة أسرى يواصلون إضرابهم وسط تحذيرات من خطورة أوضاعهم الصحية