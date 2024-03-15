الجمعة 15-03-2024
الوكيل الاخباري
 

محافظ جرش: جولات مكثفة على الأسواق طيلة شهر رمضان المبارك

حزب الله يعلن استهداف تجمع جنود إسرائيليين

بلينكن: مفاوضات اتفاق المحتجزين مستمرة

مفيدة أم مضرة؟.. هذا ما يحدث لجسمك عند كسر الصيام بالشوربة

أزمة تضرب الجيش الاسرائيلي .. مسؤول يكشف عن نقص كبير بالمعدات

هل يجوز تذوق الطعام أثناء اعداده في نهار رمضان ؟ الافتاء تجيب

نتنياهو يقرّ خطة اجتياح رفح

رابطة الكتاب الأردنيين تنعى الروائي عبدالناصر رزق

غزة: الاحتلال ارتكب 5 مجازر ضد مراكز توزيع المساعدات بـ 48 ساعة

الاحتلال : مطالب حماس لا تزال غير منطقية

الجمعة، 15-03-2024 06:03 م

أزمة تضرب الجيش الاسرائيلي .. مسؤول يكشف عن نقص كبير بالمعدات

000_348R9AQ


الوكيل الإخباري- قال مسؤول إسرائيلي رفيع لقناة "أي بي سي" الأميركية إن الجيش الإسرائيلي لديه نقص في قذائف المدفعية عيار 155 ملم وقذائف الدبابات عيار 120 ملم، مؤكدا حاجة الجيش لبعض معدات التوجيه الحساسة.

اضافة اعلان


وأشار إلى أن أي تأخير بتسليم المساعدات الأميركية لإسرائيل يثير القلق في ضوء تردد أوروبا في بيع أسلحة لتل أبيب.

 

وشدد على أن إسرائيل قد تخسر الحرب إذا لم تتوفر الذخيرة والشرعية اللذين ينفدان.


وأكد أن الولايات المتحدة بدأت في تأخير بعض المساعدات العسكرية لإسرائيل، قائلا إن تل أبيب لا تعرف تماما سبب تأخير مساعدات واشنطن لكنها متأكدة من مدى إحباطها من الحرب الإسرائيلية على غزة.


في حين قال مسؤولون أميركيون لقناة "أي بي سي" إن لا تغيير في سياستهم أو تأخير متعمد في تسليم المساعدات أو المبيعات لإسرائيل.


 




 

 


 

إقرأ ايضا
111

بلينكن: مفاوضات اتفاق المحتجزين مستمرة

547667_6_1710515187

إن بي سي: إسرائيل رفضت تقديم لقطات كاملة لمجزرة الطحين

1710503735220

جيروزاليم بوست: الاتحاد الأوروبي يقترب من فرض عقوبات على مستوطنين

1710503735220

الرئاسة الفلسطينية تحذر من قرار إسرائيل القيام بعملية في رفح

65f4503c4c59b72af113d087

نتنياهو يقرّ خطة اجتياح رفح

main_image65f2ca51ee7af

غزة: الاحتلال ارتكب 5 مجازر ضد مراكز توزيع المساعدات بـ 48 ساعة

أخبار متعلقة
جج

مجلس الأمن يعبر عن قلقه إزاء مجزرة دوار النابلسي بغزة

طط

الاحتلال يسحب لواء المظليين من غزة

جنود2

جيش الاحتلال: مقتل ضابط وجندي وإصابة 7 آخرين بغزة

000

صفارات الإنذار تدوي في مناطق عدة بالجليل الأعلى

قتل

جيش الاحتلال: مقتل جندي وإصابة 3 بينهم ضابط في غزة

ضض

الدويري: خسائر الاحتلال المتتالية تؤكد قدرة المقاومة على مواصلة المعركة