أزمة تضرب الجيش الاسرائيلي .. مسؤول يكشف عن نقص كبير بالمعدات

الوكيل الإخباري- قال مسؤول إسرائيلي رفيع لقناة "أي بي سي" الأميركية إن الجيش الإسرائيلي لديه نقص في قذائف المدفعية عيار 155 ملم وقذائف الدبابات عيار 120 ملم، مؤكدا حاجة الجيش لبعض معدات التوجيه الحساسة.

اضافة اعلان



وأشار إلى أن أي تأخير بتسليم المساعدات الأميركية لإسرائيل يثير القلق في ضوء تردد أوروبا في بيع أسلحة لتل أبيب.

وشدد على أن إسرائيل قد تخسر الحرب إذا لم تتوفر الذخيرة والشرعية اللذين ينفدان.



وأكد أن الولايات المتحدة بدأت في تأخير بعض المساعدات العسكرية لإسرائيل، قائلا إن تل أبيب لا تعرف تماما سبب تأخير مساعدات واشنطن لكنها متأكدة من مدى إحباطها من الحرب الإسرائيلية على غزة.



في حين قال مسؤولون أميركيون لقناة "أي بي سي" إن لا تغيير في سياستهم أو تأخير متعمد في تسليم المساعدات أو المبيعات لإسرائيل.



