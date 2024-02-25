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الأحد، 25-02-2024 06:35 ص

الدويري: خسائر الاحتلال المتتالية تؤكد قدرة المقاومة على مواصلة المعركة

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الوكيل الاخباري - قال الخبير العسكري اللواء فايز الدويري إن الخسائر المتواصلة في صفوف الجيش الإسرائيلي تؤكد أن المقاومة لا تزال متماسكة وقادرة على خوض معركة طويلة.

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وأضاف -في تحليله اليومي على الجزيرة- أن جيش الاحتلال يقاتل بلواءين مدعومين بقوات نخبة حاليا، لكنه غير قادر على تحقيق أهداف فشل في تحقيقها سابقا.


وأشار إلى أن المعارك تحتدم حاليا في حي الزيتون بمدينة غزة، مؤكدا أن كتيبة الزيتون (التابعة للقسام) تحتفظ بـ75% من قوتها وفق التقارير، مما يعني أنها قادرة على خوض معركة طويلة.


ووفق الدويري، فقد قامت كتائب القسام -الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية حماس– بإعادة هيكلة قواتها من 12 كتيبة إلى 8 كتائب في الجزء الشمالي من القطاع، لكنها ظلت محتفظة بقدرتها على صد توغل الإسرائيليين.


وعن زيارة رئيس أركان الجيش الإسرائيلي لأرض المعركة، قال الدويري إنها محاولة لرفع معنويات قواته وممارسة القيادة وتقييم الوضع بشكل مباشر.


 




 

 


 

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