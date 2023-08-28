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الإثنين، 28-08-2023 01:08 م

أسيران يعلقان إضرابهما المفتوح عن الطعام في سجون الاحتلال

سجون


الوكيل الاخباري - أفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، بأن الأسيرين الشقيقين حاتم وحازم القواسمة، قررا تعليق إضرابهما المفتوح عن الطعام.

وأوضحت هيئة الأسرى في بيان صدر عنها، اليوم الإثنين، أن الأسيرين القواسمة علقا إضرابهما الذي استمر (18 يوما)، بعد أن وافقت إدارة سجون الاحتلال على لقائهما في زنزانة واحدة.

وكانت الهيئة قد أعلنت، مساء أمس، أن أربعة أسرى في سجون الاحتلال قرروا تعليق خطوة الإضراب المفتوح عن الطعام، بعد اتفاق يقضي بوقف الإجراءات العقابية و قرارات الاعتقال الإداري الصادرة بحقهم في الفترات المقبلة، وهم: زهدي طلال عبيدو من محافظة الخليل، ومحمد تيسير زكارنة، وأنس أحمد كميل وكلاهما من بلدة قباطية جنوب جنين، وسيف ذياب عمارين من بلدة بيت عوا بالخليل.

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