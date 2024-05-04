الشرطة الفلسطينية : تنقل 30 ألف مسافر عبر معبر الكرامة الأسبوع الماضي

الوكيل الإخباري- تنقل أكثر من 30 ألف فلسطيني وفلسطينية وزائر، عبر معبر الكرامة خلال الأسبوع الماضي، فيما أوقفت الشرطة الفلسطينية 68 مطلوبا، للقضاء، والنيابة العامة.

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وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام في الشرطة الفلسطينية ، أن عدد المغادرين خلال الأسبوع بلغ 14713 شخصا، فيما بلغ عدد المسافرين القادمين 15470 شخصا، وأن حركة المسافرين كانت متوسطة.



وأشارت إلى أن شرطة المعبر قبضت خلال الفترة ذاتها على 68 مطلوبا للقضاء وممنوعا من السفر، سواء أثناء محاولتهم المغادرة عبر المعبر، أو ترقب وصولهم أثناء دخولهم للأراضي الفلسطينية، وهم مطلوبون في قضايا مرفوعة أمام المحاكم الفلسطينية على اختلاف تقسيماتها.



وأضافت، أن جميع الأجهزة الأمنية والمدنية في الإدارة العامة للمعابر والحدود قدمت العديد من التسهيلات والخدمات لكافة الفلسطينيين، حيث تم التنسيق للحالات المرضية للسفر ما بين جانبي المعبر في سيارات الإسعاف الفلسطينية

وفا