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السبت، 24-02-2024 12:11 م

أطباء بلا حدود: سكان شمال غزة يعانون وضعا كارثيا والاحتلال يمنع الوصول للمستشفيات

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الوكيل الاخباري - أكدت منظمة "أطباء بلا حدود"، أن الأهالي والنازحين في مناطق شمال قطاع غزة يعانون مجاعة حادة ووضعا صحيا كارثيا، وأن المستشفيات الميدانية التابعة للمنظمات الدولية في رفح جنوبي القطاع غير قادرة على استيعاب النازحين والأهالي، وأن القوات الإسرائيلية منتشرة في محيط جميع مستشفيات القطاع وتمنع الوصول إليها.

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وقالت، في بيان عبر موقعها الرسمي اليوم السبت، إن مجمع ناصر الطبي لا يزال محاصرا ولا نستطيع استقبال المرضى في المستشفى الميداني التابع لنا، مشيرة إلى أن السلطات الإسرائيلية تُعرقل عملية إجلاء المرضى.


وأشارت المنظمة في بيانها الى أن"القوات الإسرائيلية منتشرة في محيط مستشفيات قطاع غزة وتمنع الوصول إليها"، معربة عن قلقها الشديد من استمرار احتجاز الطواقم الطبية ودعت إلى ضرورة إبعاد هذه الطواقم عن الصراع.


إلى ذلك، حذرت مديرية الدفاع المدني في قطاع غزة من أن استمرار منع الاحتلال الإسرائيلي إدخال الغذاء والدواء للمحاصرين في محافظتي غزة والشمال يهدد حياة أكثر من 700 ألف فلسطيني.


 




 

 


 

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