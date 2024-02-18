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الأحد، 18-02-2024 06:04 ص

شهداء وجرحى في قصف الاحتلال لمنزل في دير البلح

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الوكيل الاخباري - استشهد عدد من الفلسطينيين وأصيب العشرات، فجر اليوم الأحد، إثر قصف الاحتلال الإسرائيلي لمنزل في دير البلح وسط قطاع غزة.

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وأوضحت مصادر طبية، أن عددا من الفلسطينيين استشهدوا بينهم نساء إثر قصف طائرات الاحتلال الحربية شقة سكنية في مدينة دير البلح وسط القطاع.


كما قصف الطيران الحربي الإسرائيلي مخيم النصيرات وسط قطاع غزة ما أدى لإصابة العشرات، واستهدف الاحتلال منزلا لعائلة حمد بالزوايدة وسط القطاع ما أسفر عن إصابة عدد من الفلسطينيين.


وأطلقت زوارق إسرائيلية النار نحو ساحل مدينة رفح جنوب قطاع غزة، كما قصفت مدفعية الاحتلال المناطق الشرقية من المدينة.


وفي حصيلة غير نهائية، ارتفع عدد الشهداء إلى 28.858، غالبيتهم من النساء والأطفال، والجرحى إلى 68.677، منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في السابع من تشرين الأول/أكتوبر الماضي.


 




 

 


 

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