الخميس 25-01-2024
الوكيل الاخباري
 

توقف عمل تلفريك عجلون يومي الجمعة والسبت بسبب الظروف الجوية

ارتفاع الإيرادات المحلية للأردن بقيمة 374 مليون دينار خلال 11 شهراً من 2023

صحة غزة: نفاد الطعام وأدوية التخدير والمسكنات من مجمع ناصر الطبي

انخفاض عجز الميزان التجاري بنسبة 9.5 % خلال 11 شهرا من عام 2023

الحالة الصحية للفنان الأردني محمد العبادي بعد تعرضه لوعكة صحية

جمعية الفنادق: آخر موعد لتقديم طلب الاستفادة من تأجيل قروض البنك المركزي اليوم

الخارجية الفلسطينية: الفشل الدولي يُمكّن إسرائيل من تحويل غزة لمنطقة لا تصلح للحياة البشرية

وزارة العدل: إنجاز 7026 مزادا إلكترونيا العام الماضي

أمنيون إسرائيليون يحذّرون: سياسيونا قد يتسببون بانتفاضة ثالثة في الضفة

القسام: استهدفنا دبابتين إسرائيليتين غرب خان يونس

الخميس، 25-01-2024 01:18 م

شهيدان وعدد من الإصابات في قصف الاحتلال مخيم البريج

44


الوكيل الاخباري - استُشهد فلسطينيا، ظهر اليوم الخميس، وأصيب آخرون بجروح مختلفة، في قصف الاحتلال مخيم البريج وسط قطاع غزة.

اضافة اعلان


وأفادت مصادر طبية، بأن طائرات الاحتلال استهدفت تجمعًا للسكان في المخيم، ما أدى إلى استشهاد فلسطينيين، وإصابة العشرات بجروح مختلفة.


وصباح اليوم، استُشهد ثلاثة فلسطينيين بينهم طفلان، في قصف الاحتلال على منطقة السطر الغربي شمال خان يونس.


ويدخل العدوان على قطاع غزة يومه الحادي عشر بعد المئة، إذ يواصل الاحتلال قصفه المكثف على مناطق مختلفة في القطاع، بينها خان يونس، التي تتعرض لسلسلة عنيفة من الغارات والقصف المدفعي.


وفي حصيلة غير نهائية، ارتفع عدد الشهداء في العدوان إلى 25700 شهيد، أغلبيتهم من النساء والأطفال، بالإضافة إلى نحو 63740 مصابا بجروح مختلفة، فيما لا يزال أكثر من 8 آلاف فلسطيني في عداد المفقودين، تحت الركام وفي الطرقات، حيث لا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.


 




 

 


 

إقرأ ايضا
مم

صحة غزة: نفاد الطعام وأدوية التخدير والمسكنات من مجمع ناصر الطبي

الخارجية الفلسطينية2

الخارجية الفلسطينية: الفشل الدولي يُمكّن إسرائيل من تحويل غزة لمنطقة لا تصلح للحياة البشرية

0001

عائلات الأسرى الإسرائيليين بغزة: نشر تسريبات من لقائنا مع نتنياهو جريمة

و

أمنيون إسرائيليون يحذّرون: سياسيونا قد يتسببون بانتفاضة ثالثة في الضفة

القسام44

القسام: استهدفنا دبابتين إسرائيليتين غرب خان يونس

سرايا 2

سرايا القدس: نخوض اشتباكات ضارية في غرب وجنوب خان يونس

أخبار متعلقة
ننن

بوريل: جيش الاحتلال يواصل إحداث "خسائر مدنية فادحة" بغزة

٧

استشهاد صحفي وعدد من أفراد عائلته في غارة إسرائيلية بمخيم النصيرات

٠

أونروا: جنود إسرائيليون أطلقوا النار على قافلة مساعدات

٧

الهلال الأحمر يخطط لإنشاء مخيم للاجئين بخان يونس

د

20 شهيدا وعشرات المفقودين في قصف للاحتلال على مخيم النصيرات

010

الدويري: الطريق مغلق أمام أهداف الاحتلال في هذه العملية