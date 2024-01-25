شهيدان وعدد من الإصابات في قصف الاحتلال مخيم البريج

الوكيل الاخباري - استُشهد فلسطينيا، ظهر اليوم الخميس، وأصيب آخرون بجروح مختلفة، في قصف الاحتلال مخيم البريج وسط قطاع غزة.

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وأفادت مصادر طبية، بأن طائرات الاحتلال استهدفت تجمعًا للسكان في المخيم، ما أدى إلى استشهاد فلسطينيين، وإصابة العشرات بجروح مختلفة.



وصباح اليوم، استُشهد ثلاثة فلسطينيين بينهم طفلان، في قصف الاحتلال على منطقة السطر الغربي شمال خان يونس.



ويدخل العدوان على قطاع غزة يومه الحادي عشر بعد المئة، إذ يواصل الاحتلال قصفه المكثف على مناطق مختلفة في القطاع، بينها خان يونس، التي تتعرض لسلسلة عنيفة من الغارات والقصف المدفعي.



وفي حصيلة غير نهائية، ارتفع عدد الشهداء في العدوان إلى 25700 شهيد، أغلبيتهم من النساء والأطفال، بالإضافة إلى نحو 63740 مصابا بجروح مختلفة، فيما لا يزال أكثر من 8 آلاف فلسطيني في عداد المفقودين، تحت الركام وفي الطرقات، حيث لا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.

