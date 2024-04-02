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الثلاثاء، 02-04-2024 10:18 ص

أطباء بلا حدود: شعرنا بذهول من الدمار بمستشفى الشفاء

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الوكيل الاخباري - قالت منظمة "أطباء بلا حدود" إنها شعرت بالذهول من الدمار الذي لحق بـمجمع الشفاء الطبي الذي اقتحمه الجيش الإسرائيلي ودمره بالكامل غرب مدينة غزة.

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وأضافت في بيان على منصة "إكس" أنها مصدومة أمام تحول مستشفى الشفاء إلى أنقاض بعد 14 يوما من الهجمات التي نفذتها القوات الإسرائيلية داخل المنشأة وما حولها.


وجاء في البيان: إن أكبر مستشفى في غزة أصبح الآن خارج الخدمة، وبالنظر إلى حجم الدمار، فإن الناس في غزة لم يتبق سوى عدد أقل من خيارات الرعاية الصحية في شمال غزة.


وذكر البيان أن الوصول إلى مستشفى الشفاء أصبح مستحيلا لعدة أيام (أثناء اقتحامه)، وأن المرضى بداخله لم يتمكنوا من تلقي العلاج.


 




 

 


 

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