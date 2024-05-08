سلطة إقليم البترا تُطلق 26 خدمة إلكترونية جديدة

الوكيل الاخباري-

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أطلقت سلطة إقليم البترا التنموي السياحي 26 خدمة إلكترونية تنظيمية جديدة على موقع السلطة الإلكتروني بعد أن أنهت مديرية النظم المعلوماتية في السلطة أتمتة الحزمة الأولى لتكون جاهزة لاستقبال طلبات المواطنين وتقديم الخدمات لهم.وقال مفوض البنية التحتية والاستثمار المهندس حمزة العلياني إن السلطة عملت خلال الفترة الماضية استجابةً وترجمة للتوجيهات الملكية السامية ضمن المشروع الوطني للتحول الإلكتروني على إطلاق الحزمة الإلكترونية الأولى لتبسيط الإجراءات والتسهيل على المواطنين وتقديم خدمة نوعية لهم.وأضاف العلياني أن السلطة تسعى وفقاً لخططها الاستراتيجية في تجويد خدماتها والتحول الرقمي لتكون مؤسسة رقمية لا ورقية بما يساهم في التسهيل على المواطنين وتوفير الوقت والجهد عليهم مشيراً إلى انه سيتم متابعة التغذية الراجعة حول الخدمات التي أطلقت؛ لتطويرها مستقبلًا.وأشار العلياني إلى أنه سيتم استقبال طلبات المواطنين التنظيمية إلكترونياً فقط دون تقديمها بالطرق التقليدية في السلطة بما ينسجم مع الخطة الاستراتيجية للتحول الرقمي في الأردن 2021-2025.يشار إلى أن الخدمات التنظيمية التي تم إطلاقها هي:1- طلب افراز2- خدمة طلب مخطط موقع ترسيم3- طلب رخصة إنشاءات بدل تالف او فاقد4- مباشرة إنشاءات/ المرحلة الاولى للترخيص5- طلب ترخيص إنشاءات6- تغير صفة الاستعمال7- ادخال تنظيم8- تعديل الأحكام التنظيمية9- طلب تعديل بيانات خدمة الإنشاءات10- خدمة تعديل طريق11- استحداث طريق12- إلغاء طريق13- اعتراض تنظيمي / (إلغاء /استحداث/تعديل) شوارع تنظيمية14- طلب اذن اشغال15- طلب موافقة مبدئية على مشروع مقترح16- طلب تصريح حفر17- طلب إزالة بناء قائم18- إعادة تأمينات الأبنية19- اعتراض تنظيمي/ تقدير سعر الاستملاك/ فضّلات الشوارع.20- اعتراض تنظيمي/ قرار اللجان التنظيمية.21- اعتراض تنظيمي/ الأحكام التنظيمية22- خدمة استملاك/ شراء فضلة23- خدمة استملاك/ بيع فضلة24- خدمة استملاك/ استملاك قطعة أرض25- خدمة استملاك/ تعويض عن ممتلكات26- خدمة استملاك/ استملاك زيادة عن الربع القانوني.