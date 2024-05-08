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الأربعاء، 08-05-2024 03:01 م

سلطة إقليم البترا تُطلق 26 خدمة إلكترونية جديدة

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الوكيل الاخباري- أطلقت سلطة إقليم البترا التنموي السياحي 26 خدمة إلكترونية تنظيمية جديدة على موقع السلطة الإلكتروني بعد أن أنهت مديرية النظم المعلوماتية في السلطة أتمتة الحزمة الأولى لتكون جاهزة لاستقبال طلبات المواطنين وتقديم الخدمات لهم.اضافة اعلان


وقال مفوض البنية التحتية والاستثمار المهندس حمزة العلياني إن السلطة عملت خلال الفترة الماضية استجابةً وترجمة للتوجيهات الملكية السامية ضمن المشروع الوطني للتحول الإلكتروني على إطلاق الحزمة الإلكترونية الأولى لتبسيط الإجراءات والتسهيل على المواطنين وتقديم خدمة نوعية لهم.

وأضاف العلياني أن السلطة تسعى وفقاً لخططها الاستراتيجية في تجويد خدماتها والتحول الرقمي لتكون مؤسسة رقمية لا ورقية بما يساهم في التسهيل على المواطنين وتوفير الوقت والجهد عليهم مشيراً إلى انه سيتم متابعة التغذية الراجعة حول الخدمات التي أطلقت؛ لتطويرها مستقبلًا.

وأشار العلياني إلى أنه سيتم استقبال طلبات المواطنين التنظيمية إلكترونياً فقط دون تقديمها بالطرق التقليدية في السلطة بما ينسجم مع الخطة الاستراتيجية للتحول الرقمي في الأردن 2021-2025.

يشار إلى أن الخدمات التنظيمية التي تم إطلاقها هي:

1- طلب افراز

2- خدمة طلب مخطط موقع ترسيم

3- طلب رخصة إنشاءات بدل تالف او فاقد

4- مباشرة إنشاءات/ المرحلة الاولى للترخيص

5- طلب ترخيص إنشاءات

6- تغير صفة الاستعمال

7- ادخال تنظيم

8- تعديل الأحكام التنظيمية

9- طلب تعديل بيانات خدمة الإنشاءات

10- خدمة تعديل طريق

11- استحداث طريق

12- إلغاء طريق

13- اعتراض تنظيمي / (إلغاء /استحداث/تعديل) شوارع تنظيمية

14- طلب اذن اشغال

15- طلب موافقة مبدئية على مشروع مقترح

16- طلب تصريح حفر

17- طلب إزالة بناء قائم

18- إعادة تأمينات الأبنية

19- اعتراض تنظيمي/ تقدير سعر الاستملاك/ فضّلات الشوارع.

20- اعتراض تنظيمي/ قرار اللجان التنظيمية.

21- اعتراض تنظيمي/ الأحكام التنظيمية

22- خدمة استملاك/ شراء فضلة

23- خدمة استملاك/ بيع فضلة

24- خدمة استملاك/ استملاك قطعة أرض

25- خدمة استملاك/ تعويض عن ممتلكات

26- خدمة استملاك/ استملاك زيادة عن الربع القانوني.

 




 

 


 

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