إسرائيل سقطت .. إني أشتم رائحة فلسطين الحرة

الوكيل الإخباري -خاص - تصدر وسم #اسرائيل_سقطت عبر منصة تويتر، اليوم الخميس، وذلك إثر التصعيد بين المقاومة الفلسطينية والاحتلال في الأراضي المحتلة.
وأضاف النشطاء بحسب رصد " الوكيل الإخباري" أن السلام للأراضي الفلسطينية هو تدمير الاحتلال والإعداد لحرب شاملة هدفها الأول إزالة كافة المستوطنون من المدن المحتلة.
ولفت النشطاء أن النصر قريب وأن المقاومة أقرب للحرية، منوهين أن الاحتلال يفقد قوته يوما عن يوم أمام فصائل المقاومة الفلسطينية.
وقال أحد النشطاء " إني أشم رائحة فلسطين الحرة ".
إني أشم رائحة فلسطين الحرة 🇵🇸🇵🇸🇵🇸— Amr arafa (@AArafa) May 20, 2021
#اسرائيل_سقطت #IsraeliTerrorism #AlAqsa #GazaUnderAttackk #صباح_الخير pic.twitter.com/isDiY8KLC0
لسة، بس ان شاء الله النصر قادم لا محالة و سوف نحرر الاقصى حتما.— Hany (@engineerH8) May 20, 2021
شرف عظيم لن يناله الا مسلم مؤمن صادق.
#اسراييل_سقطت
" السلام بالنسبة لنا يعني تدمير إسرائيل. نحن نستعد لحرب شاملة ، وهي الحرب التي سوف تستمر لأجيال " .— مازوو | Mazoo (@ililili0101) May 20, 2021
ياسر عرفات
رجل دولة , سياسي
رئيس فلسطين (1929 - 2004)#اسراييل_سقطت#غزه_تنتصر#كتايب_القسام#فلسطين_قضيه_الشرفاء#وقفه_عمانيه_لاجل_القدس pic.twitter.com/NfonupqJyw
May 20, 2021
من سقوط الى سقوط يارب 🤲🏻#GazaUnderAttackk— sunrise ⚜️ (@Z9LWH) May 20, 2021
#اسراييل_سقطت
لسة، بس ان شاء الله النصر قادم لا محالة و سوف نحرر الاقصى حتما.— Hany (@engineerH8) May 20, 2021
شرف عظيم لن يناله الا مسلم مؤمن صادق.
#اسراييل_سقطت
#اسراييل_سقطت فلسطين 🇵🇸 لا وجود لليهود هي دوله واحده هي فلسطين— خوبين سولتيرو 🇰🇼فلسطين 🇵🇸 (@zook_is) May 20, 2021
سقطت ان شاءالله #إسرائيل_سقطت— مؤمن بالله (@hoor_1_2019) May 20, 2021
اكتبوا بلغتهم ها الكلام— تمولي..🙎♂️ (@tamoly001) May 20, 2021
خلهم يقروا وينتشر بينهم الرغب والاحباط #اسراييل_سقطت
شهيدة طفلة ارتقت بقصف منزلها في قطاع غزة.#سيف_القدس #اسراييل_سقطت #غزه_تنتصر #GazaUnderAttack #FreePalestine #StandwithPalestine #savepalestinians #غزه_تقاوم#Plastineunderattack #غزة_تنتصر_للقدس #الاردن_والملك_السند_لفلسطين #הצילו_את_שכונת_שייח_אל_גראח pic.twitter.com/9U9fdWgeD9— #فلسطيني (@mohammadqasem13) May 20, 2021