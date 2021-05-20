إسرائيل سقطت .. إني أشتم رائحة فلسطين الحرة

الوكيل الإخباري -خاص - تصدر وسم #اسرائيل_سقطت عبر منصة تويتر، اليوم الخميس، وذلك إثر التصعيد بين المقاومة الفلسطينية والاحتلال في الأراضي المحتلة.

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وأضاف النشطاء بحسب رصد " الوكيل الإخباري" أن السلام للأراضي الفلسطينية هو تدمير الاحتلال والإعداد لحرب شاملة هدفها الأول إزالة كافة المستوطنون من المدن المحتلة.



ولفت النشطاء أن النصر قريب وأن المقاومة أقرب للحرية، منوهين أن الاحتلال يفقد قوته يوما عن يوم أمام فصائل المقاومة الفلسطينية.



وقال أحد النشطاء " إني أشم رائحة فلسطين الحرة ".



شرف عظيم لن يناله الا مسلم مؤمن صادق.



#اسراييل_سقطت لسة، بس ان شاء الله النصر قادم لا محالة و سوف نحرر الاقصى حتما.شرف عظيم لن يناله الا مسلم مؤمن صادق. May 20, 2021



شرف عظيم لن يناله الا مسلم مؤمن صادق.



#اسراييل_سقطت لسة، بس ان شاء الله النصر قادم لا محالة و سوف نحرر الاقصى حتما.شرف عظيم لن يناله الا مسلم مؤمن صادق. May 20, 2021