الأحد 17-04-2022
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الأحد، 17-04-2022 01:08 م

إصابات بالاختناق بين صفوف الطلبة في بلدة تقوع

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الوكيل الإخباري-أصيب عدد من طلبة المدارس في بلدة تقوع جنوب شرق بيت لحم بالاختناق، صباح اليوم الأحد، جراء اعتداء قوات الاحتلال الإسرائيلي عليهم.

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وقال الناشط مصطفى البدن، لــ"وفا"، إن جنود الاحتلال أطلقوا قنابل الصوت والغاز المسيل للدموع صوب الطلبة أثناء تواجدهم في محيط المدارس على المدخل الشمالي للبلدة، ما أدى لإصابة عدد منهم بالاختناق.


وأضاف البدن أن جنود الاحتلال احتجزوا ثلاثة شبان من البلدة.

 

وفا

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