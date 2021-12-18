إصابات بالاختناق خلال مواجهات مع الاحتلال في بلدة برقة

الوكيل الإخباري-أصيب، مساء اليوم السبت، عدد من الفلسطينيين بحالات اختناق خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي، في بلدة برقة، شمال نابلس.

اضافة اعلان



وقال مسؤول ملف الاستيطان شمال الضفة غسان دغلس، إن مواجهات عنيفة اندلعت على مدخل قرية برقة، بين الأهالي وجنود الاحتلال، الذين أطلقوا الرصاص والغاز المسيل للدموع باتجاههم.



وأوضح مدير مركز الاسعاف والطوارئ في الهلال الاحمر بنابلس أحمد جبريل، إن عشرات المواطنين أصيبوا بحالات اختناق خلال المواجهات في بلدة برقة.

وأضاف ان طواقم الإسعاف أخلت منزلين في القرية من السكان، نتيجة اطلاق قوات الاحتلال قنابل الغاز بكثافة باتجاه منازل الفلسطينيين .



وفي السياق ذاته، اندلعت مواجهات بين المواطنين وقوات الاحتلال، على شارع جنين نابلس قرب مفرق بزاريا، ولم يبلغ عن وقوع إصابات.



وفا

اظهار أخبار متعلقة



اظهار أخبار متعلقة