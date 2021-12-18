السبت 18-12-2021
الوكيل الاخباري

لجنة الأوبئة : التعميم على كافة المستشفيات باعتماد بروتوكول صحي جديد

مناشدة للتبرع بالدم من نوع B سالب

بيان صادر عن وزارة الاوقاف

أمانة عمان تطلق مشروع تأهيل تلال الفوسفات

زكي الأيوبي رئيساً لغرفة التجارة الدولية

الارصاد تنشر تفاصيل المنخفض القادم وتساقط الثلوج

الارصاد الجوية تحذر من طقس الاحد

الأحوال المدنية تخصص رقماً للأردنيين المقيمين خارج المملكة عبر تطبيق واتساب للحالات المستعجلة

انخفاض في ايجابية فحوصات كورونا بالاردن

وزير الصحة يكشف عن اجراءات جديدة خلال الأسابيع المقبلة

السبت، 18-12-2021 06:06 م

إصابات بالاختناق خلال مواجهات مع الاحتلال في بلدة برقة

Qfwes


الوكيل الإخباري-أصيب، مساء اليوم السبت، عدد من الفلسطينيين بحالات اختناق خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي، في بلدة برقة، شمال نابلس.

اضافة اعلان


وقال مسؤول ملف الاستيطان شمال الضفة غسان دغلس، إن مواجهات عنيفة اندلعت على مدخل قرية برقة، بين الأهالي وجنود الاحتلال، الذين أطلقوا الرصاص والغاز المسيل للدموع باتجاههم.


وأوضح مدير مركز الاسعاف والطوارئ في الهلال الاحمر بنابلس أحمد جبريل، إن عشرات المواطنين أصيبوا بحالات اختناق خلال المواجهات في بلدة برقة.
وأضاف ان طواقم الإسعاف أخلت منزلين في القرية من السكان، نتيجة اطلاق قوات الاحتلال قنابل الغاز بكثافة باتجاه منازل الفلسطينيين .


وفي السياق ذاته، اندلعت مواجهات بين المواطنين وقوات الاحتلال، على شارع جنين نابلس قرب مفرق بزاريا، ولم يبلغ عن وقوع إصابات.

 

وفا

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 




 

 


 

إقرأ ايضا
image

إصابة 142 فلسطينيا خلال مواجهات في محيط نابلس

تنزيل

الأسير مالك حامد يواجه ظروف عزل خطيرة أدت لتفاقم وضعه الصحي

BOmaf

الأسرى يواصلون خطواتهم الاحتجاجية رفضًا لاستمرار عزل الأسيرتين دويات وباكير

67ce8d1664f6295c90e545361e15f451

الاحتلال يغلق شارع جنين.. نابلس بالمكعبات الإسمنتية

nFfs9

الاحتلال يقتحم قرية دير نظام شمال رام الله

m67bY

الاحتلال يقتحم بلدة بزاريا شمال نابلس

أخبار متعلقة
احتلال

الخارجية الفلسطينية تطالب بتكثيف الضغط على الاحتلال لتجميد أنشطته الاستيطانية

unnamed

الاحتلال يجبر فلسطينيا على هدم منزله في واد الحمص جنوب القدس

20201211113055reup-2020-12-11t112925z_710151213_rc2zkk9bjvg8_rtrmadp_3_israel-palestinians-violence.h

إصابات في سلواد واقتحام عدد من بلدات وقرى رام الله

fbcaad25-65a8-4a0f-962c-43d8b0320848

مستوطنون يهاجمون مركبات الفلسطينيين جنوب نابلس

1-655

17 إصابة بالرصاص المعدني والعشرات بالاختناق خلال مواجهات مع الاحتلال في العيسوية