إصابات بالاختناق خلال مواجهات مع الاحتلال في بيت لحم

الوكيل الاخباري - أصيب، مساء أمس الأحد، فلسطينيين بالاختناق بالغاز السام، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي، في قرية حوسان غرب بيت لحم.

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وأفاد رئيس مجلس قروي حوسان محمد سباتين ، بأن مواجهات اندلعت في منطقة المشاهد على المدخل الغربي للقرية، قرب مستوطنة "بيتار عيليت" الجاثمة على أراضي الفلسطينيين، وكذلك في منطقة المطينة على المدخل الشرقي، أطلق خلالها جنود الاحتلال الرصاص وقنابل الغاز والصوت، ما أدى لإصابة عدد من الفلسطينيين بالاختناق.



وأضاف سباتين، أن قوات الاحتلال أغلقت البوابة الحديدية على المدخل الغربي، ومنطقة المطينة ومنعت مرور المركبات.

وفا