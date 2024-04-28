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الأحد، 28-04-2024 11:53 م

تطورات الحالة الجوية يوم الاثنين وهطول الأمطار - تحذيرات

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 الوكيل الاخباري - تبقى المملكة يوم الاثنين تحت تأثير حالة من عدم الاستقرار الجوي؛ الطقس دافئ في أغلب المناطق،  وحار نسبي في الاغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور كميات من الغيوم على ارتفاعات مختلفة، وفي ساعات ما بعد الظهر تهطل بإذن الله تعالى زخات من المطر في أماكن متفرقة من المملكة تكون غزيرة في بعض المناطق ويصحبها الرعد وهطول البرد.


التحذيرات ليوم الاثنين :

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- خطر تشكل السيول وارتفاع منسوب المياه في الأودية والمناطق المنخفضة.
- خطر الانزلاق على الطرقات في المناطق التي تشهد هطول مطري.
- خطر تدني مدى الرؤية الافقية بسبب الغبار خاصة في مناطق البادية.
  - خطر حدوث الرعد والبرق وتساقط البرد.  

 

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