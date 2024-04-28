الأحد 28-04-2024
الوكيل الاخباري
 

تحذير من وزارة الاوقاف بشأن تأشيرات الحج

افتتاح المعرض السنوي للطلبة الدوليين بالجامعة الهاشمية

قرارات صادرة عن المستقلة للانتخاب بشأن الانتخابات القادمة

الملك يرعى اختتام مؤتمر مستقبل الرياضات الإلكترونية

وزيرة فلسطينية تشيد بالعلاقات التاريخية بين الأردن وفلسطين

المطبخ العالمي يعاود عمله في قطاع غزة

البرلمان العربي يدعو لفتح تحقيق دولي في جرائم المقابر الجماعية بغزة

الملك يعزي قبيلة بني صخر/ الفايز

بحث سبل استدامة مشروع البيوت البلاستيكية لسد سما السرحان

3329 عقد عمل ضمن البرنامج الوطني للتشغيل خلال الربع الأول 2024

الأحد، 28-04-2024 08:27 م

الملك يرعى اختتام مؤتمر مستقبل الرياضات الإلكترونية

f8043cf6-الملك-عبد-الله-الثاني-أرشيفية-750x430-1-750x430-1-750x430


الوكيل الاخباري-  رعى جلالة الملك عبدالله الثاني، اليوم الأحد، اختتام فعاليات مؤتمر مستقبل الرياضات الإلكترونية، التي ركزت على أحد أبرز القطاعات الواعدة لتشغيل الشباب ودعم الاقتصاد الوطني.

اضافة اعلان

 


واستمع جلالته إلى إيجاز عن نتائج النقاشات والجلسات الحوارية للمشاركين في المؤتمر، الذي عقد في إطار اهتمام الأردن بقطاع الصناعات الإبداعية، أحد مسارات رؤية التحديث الاقتصادي، إذ تعد المملكة من الدول الرائدة بالمنطقة في الرياضات الإلكترونية وتطوير ونشر الألعاب الإلكترونية.


وعقد مؤتمر مستقبل الرياضات الإلكترونية بتنظيم من مختبر الألعاب الأردني، وهو أحد مشاريع صندوق الملك عبدالله الثاني للتنمية، بالتعاون مع وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة وعدد من الشركاء.


وعرض الشريك الإداري والتقني لمختبر الألعاب الأردني نور خريس شرحا، بحضور سمو الأمير عمر بن فيصل، رئيس الاتحاد الأردني للرياضات الإلكترونية، بين فيه أن المؤتمر سلط الضوء على إمكانيات الشباب الأردني بمجال التطوير الإبداعي والرياضات الإلكترونية.

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 

 

 

 




 

 


 

إقرأ ايضا
10202122133718119672203

تحذير من وزارة الاوقاف بشأن تأشيرات الحج

1714324922537

افتتاح المعرض السنوي للطلبة الدوليين بالجامعة الهاشمية

4202426113338854174402

قرارات صادرة عن المستقلة للانتخاب بشأن الانتخابات القادمة

420243215847231889800

وزيرة فلسطينية تشيد بالعلاقات التاريخية بين الأردن وفلسطين

4202425195634722927695

الملك يعزي قبيلة بني صخر/ الفايز

6

بحث سبل استدامة مشروع البيوت البلاستيكية لسد سما السرحان

أخبار متعلقة
661ea6743bedf

الملك يستقبل رئيس مجلس الشورى السعودي

1713260950617

ناجي مديرا للشركة الأردنية لضمان القروض

الملك-ينعى-‘‘معلمته‘‘-المربية-أميمة-الرفاعي

الملك يتلقى رسالة من سلطان عُمان

web (5)

مندوبا عن جلالة الملك وولي العهد العيسوي يعزي ال الدريعي والفاعور

3202430224331589369298

الملك يعزي عشيرتي الرقاد والمساعيد

image

التل يعلن دخول اقتصاد الأردنية تصنيف QS