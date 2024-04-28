الملك يرعى اختتام مؤتمر مستقبل الرياضات الإلكترونية

الوكيل الاخباري- رعى جلالة الملك عبدالله الثاني، اليوم الأحد، اختتام فعاليات مؤتمر مستقبل الرياضات الإلكترونية، التي ركزت على أحد أبرز القطاعات الواعدة لتشغيل الشباب ودعم الاقتصاد الوطني.

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واستمع جلالته إلى إيجاز عن نتائج النقاشات والجلسات الحوارية للمشاركين في المؤتمر، الذي عقد في إطار اهتمام الأردن بقطاع الصناعات الإبداعية، أحد مسارات رؤية التحديث الاقتصادي، إذ تعد المملكة من الدول الرائدة بالمنطقة في الرياضات الإلكترونية وتطوير ونشر الألعاب الإلكترونية.



وعقد مؤتمر مستقبل الرياضات الإلكترونية بتنظيم من مختبر الألعاب الأردني، وهو أحد مشاريع صندوق الملك عبدالله الثاني للتنمية، بالتعاون مع وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة وعدد من الشركاء.



وعرض الشريك الإداري والتقني لمختبر الألعاب الأردني نور خريس شرحا، بحضور سمو الأمير عمر بن فيصل، رئيس الاتحاد الأردني للرياضات الإلكترونية، بين فيه أن المؤتمر سلط الضوء على إمكانيات الشباب الأردني بمجال التطوير الإبداعي والرياضات الإلكترونية.

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