الأحد 28-04-2024
الوكيل الاخباري
 

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الأحد، 28-04-2024 09:29 م

تحذير من وزارة الاوقاف بشأن تأشيرات الحج

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الوكيل الاخباري -نوَهتْ وزارة الاوقاف والشؤون والمقدسات الاسلاميّة، ان أداء فريضة الحج ، يتم فقط عن طريق تأشيرات حج، مؤكدةً ان استخدام تأشيرات غير تلك المعتمدة رسمياً، هو اجراء غير قانوني.

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واشار بيان صادر عن الوزارة اليوم الاحد، الى رصد وزارة الحج والعمرة السعودية، إعلانات لشركات وحملات بالإضافة لحسابات وهميّة على الشبكات الاجتماعية تَدَعيّ تنظيمها للحج بأسعار مُغرية، داعيةً إلى الحذر من التعامل مع مثل هذه الحملات والشركات.


وكانت وزارة الحج والعمرة السعودية اوضحت في وقت سابق أن تأشيرات العمرة والسياحة والعمل والزيارة العائلية والمرور (ترانزيت) وغيرها من أنواع التأشيرات؛ لا تؤهل حاملها لأداء فريضة الحج، داعيةً الجميع إلى الالتزام بالأنظمة والقوانين التي تفرضها الجهات الرسمية المُنظِمة للحج، وعدم الانجراف خلف الشركات والمكاتب الوهميّة، التي تَدعي وجود حملات الحج التجاري وغير ذلك من المُسميّات.

 




 

 


 

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