افتتاح المعرض السنوي للطلبة الدوليين بالجامعة الهاشمية

الوكيل الاخباري - افتتح رئيس الجامعة الهاشمية الدكتور خالد الحياري المعرض السنوي الدوري للطلبة الدوليين الدارسين في الجامعة، الذي نظمته عمادة شؤون الطلبة، بحضور المستشار الثقافي العراقي الدكتور خير الدين الأمين، والقائم بأعمال الملحقية الثقافية السعودية الدكتور محمد الشمري، والملحق الثقافي الليبي الدكتور أحمد البنوني، والملحق الثقافي الجزائري أسماء لبيض، ونواب رئيس الجامعة، وعمداء الكليات ومدراء المراكز والوحدات وعدد من أعضاء الهيئتين الأكاديمية والإدارية والطلبة.

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