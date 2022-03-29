إصابات بالاختناق عقب منع الاحتلال أهالي قصرة من الوصول إلى أراضيهم المصادرة

الوكيل الإخباري-أصيب عدد من المواطنين الفلسطينيين بالاختناق، عقب منع قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، أهالي بلدة قصرة جنوب محافظة نابلس، من الوصول إلى أراضيهم التي استولى عليها قبل شهور.

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وقال مراسلنا، إن قوات الاحتلال منعت المواطنين من الوصول إلى أراضيهم في المنطقة الشرقية من بلدة قصرة التي جرى الاستيلاء عليها قبل شهور، والتي تقدر بنحو 300 دونم مزروعة بأشجار الزيتون واللوزيات، واطلقت قنابل الغاز المسيل للدموع، ما أدى لإصابة عدد منهم بالاختناق.



وأكد أن سلطات الاحتلال جرفت مساحات من هذه الأراضي ونصبت أعمدة كهرباء فيها، لتوسعة مستوطنة "مجدولوم" المقامة على أراضي البلدة.

وفا

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