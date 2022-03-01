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الثلاثاء، 01-03-2022 04:25 م

إصابات خلال مواجهات مع الاحتلال في بيت أمر شمال الخليل

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الوكيل الإخباري-أصيب عشرات المواطنين الفلسطينيين، اليوم الثلاثاء، بالاختناق جراء اطلاق قوات الاحتلال الاسرائيلي قنابل الغاز المسيل للدموع في بلدة بيت أمر شمال الخليل، جنوب الضفة الغربية.

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وقال مراسل "وفا"، إن مواجهات اندلعت عقب اقتحام قوات الاحتلال بلدة أمر، أطلقت خلالها وابلا من قنابل الصوت والغاز السام المسيل للدموع صوب المواطنين الفلسطينيين وممتلكاتهم ومنازلهم، ما تسبب بإصابة العشرات من المواطنين الفلسطينيين بحالات اختناق، وجرى علاجهم ميدانيا.

 

وفا

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