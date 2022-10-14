إصابات خلال مواجهات مع الاحتلال وسط الخليل

الوكيل الاخباري - أصيب عدد من المواطنين بالاختناق، اليوم الجمعة، خلال مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال الإسرائيلي، في منطقة باب الزاوية، مركز الخليل التجاري، وسط مدينة الخليل.

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وأفادت مصادر ، بأن المواجهات اندلعت بين المواطنين العزّل وقوات الاحتلال المتمركزة على الحاجز العسكري المقام عند مدخل شارع الشهداء، مشيرا إلى أن جنود الاحتلال اقتحموا وسط المدينة، واطلقوا الرصاص المعدني المغلف بالمطاط وقنابل الصوت والغاز السام المسيل للدموع، صوب المواطنين والمحلات التجارية في باب الزاوية، ما تسبب بإصابة عدد من المواطنين بالاختناق جراء استنشاق الغاز عولجوا ميدانيا.

وفا