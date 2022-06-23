إصابة خطيرة برصاص الاحتلال في بيت لحم

الوكيل الإخباري - أصيب شاب بالرصاص، اليوم الخميس، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في مخيم الدهيشة جنوب بيت لحم.

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وأوضحت وزارة الصحة الفلسطينية أن شابا (23 عاما) أصيب برصاصة في البطن، يعاني من نزيف حاد، وتم نقله إلى مستشفى بيت جالا الحكومي، وحالته خطيرة.



وأفادت مصادر ، بأن قوة خاصة (مستعربين) اقتحموا المخيم بسيارة مدنية، تبعتها قوة كبيرة من جيش الاحتلال، ونشرت القناصة على أسطح المنازل.



وأضافت أن قوات الاحتلال داهمت منزل كريم الأطرش للمرة الثانية خلال خمس ساعات، بحثا عن نجله ليث، مطالبين ذويه بتسليمه.



وفا