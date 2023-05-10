إصابة شابين بالرصاص الحي وثالث برضوض في رام الله

الوكيل الإخباري - أصيب فجر اليوم الأربعاء، ثلاثة شبان بالرصاص الحي ورضوض خلال هجوم لجنود الاحتلال والمستوطنين على بلدة دير دبوان في رام الله.

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وأفادت مصادر لـ "وفا"، بأن مستوطنين بحماية قوات الاحتلال هاجموا مزارعين على أطراف البلدة، وأطلقوا الرصاص تجاه الأهالي الذين تصدوا لهم، ما أدى لإصابة الشاب رضوان عواودة (17 عاما) بالرصاص الحي في منطقة البطن، والشاب فرناندو أمجد نصاصرة (18 عاما) برصاص التوتو المتفجر في الفخذ، بينما أصيب الشاب ربحي نصر خرمة (21 عاما) برضوض وكسور، وجرى نقلهم إلى مجمع فلسطين الطبي في مدينة رام الله.



وفي سياق متصل، اقتحمت قوات الاحتلال بلدة كفر نعمة غرب رام الله، حيث دارت مواجهات خفيفة مع الأهالي، دون أن يبلغ عن إصابات أو اعتقالات.

وفا