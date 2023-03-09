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الخميس، 09-03-2023 10:54 م

إصابة 3 أشخاص في إطلاق نار وسط تل أبيب واستشهاد المنفذ

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الوكيل الاخباري - أصيب 3 إسرائيليين مساء اليوم الخميس، في عملية إطلاق نار وسط مدينة “تل أبيب”، وفق ما أفادت وسائل إعلام إسرائيلية.

وقالت صحيفة يديعوت أحرونوت، إن حالة المصابين بعملية إطلاق النار حرجة وخطيرة ومتوسطة، في حين استشهد منفذ عملية إطلاق النار، فيما تناقلت وسائل أخرى أن منفذا آخر لا زال حراً. وجرت عملية إطلاق النار في مكان واحد في شارع “ديزنغوف” في “تل أبيب”، حيث استخدم المنفذ مسدساً.

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