إطلاق صواريخ من قطاع غزة باتجاه مستوطنات الغلاف

الوكيل الإخباري - أُطلقت صواريخ عدّة فجر الخميس، من قطاع غزّة باتّجاه مستوطنات غلاف غزة، بحسب ما أفاد شهود في القطاع الفلسطيني والجيش الإسرائيلي.

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وأكّدت أجهزة الإسعاف الإسرائيلية، أنّه لم يسجّل سقوط أيّ إصابة من جراء هذا القصف الذي دوّت بسببه، قرابة الساعة الرابعة فجراً (02:00 ت غ)، صفّارات الإنذار في سديروت وعسقلان، المدينتين الواقعتين قرب قطاع غزة.



وفي القطاع الفلسطيني المحاصر قال شهود عيان، إنّ ما لا يقلّ عن ثمانية صواريخ أطلقت باتّجاه المستوطنات.



من جهته، أعلن الجيش الإسرائيلي في بيان أنّه رصد إطلاق 6 صواريخ من القطاع، 5 منها اعترضتها منظومة القبّة الحديدية للدفاع الجوي في حين سقط الصاروخ السادس في منطقة غير مأهولة.



ويأتي هذا القصف غداة عملية عسكرية نفّذها الجيش الإسرائيلي في مدينة نابلس في شمال الضفة الغربية المحتلة، واستشهد، خلالها 11 فلسطينيا وأصيب أكثر من 100 آخرون، برصاص قوات الاحتلال.

سكاي نيوز