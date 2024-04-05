الجمعة 05-04-2024
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الجمعة، 05-04-2024 03:20 م

إعلام أمريكي: بايدن طلب التوصل لاتفاق بشأن عودة النازحين لشمال غزة

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الوكيل الإخباري - طلب الرئيس الأمريكي جو بايدن من رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو التوصل لاتفاق مع حركة المقاومة حماس بشأن عودة النازحين الفلسطينيين إلى شمال قطاع غزة، حسبما أفادت صحيفة "وول ستريت".اضافة اعلان


فيما أكد بايدن أن واشنطن قد تجعل إمدادتها لتل أبيب مشروطة بمسار سلوكها تجاه العدوان على غزة، بحسب مسؤولين أمريكيين.

دعا الرئيس الأمريكي جو بايدن، تل أبيب إلى ضرورة العمل إلى وقف لإطلاق النار لإعادة المحتجزين إلى ديارهم.

وأضاف بايدن، أنه على تل أبيب اتخاذ خطوات لمعالجة الضرر الذي يلحق بالمدنيين وضمان سلامة عمال الإغاثة.

 




 

 


 

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