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الخميس، 14-03-2024 05:05 م

اجتياح رفح.. نتنياهو حسم الأمر بكلمات محددة

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الوكيل الاخباري - أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، رفض الضغوط الدولية لمنع التحرك في رفح.اضافة اعلان


وقال نتنياهو: "سأواصل مقاومة الضغوط وسندخل رفح ونكمل القضاء على ما تبقى من كتائب حماس ونستعيد الأمن ونحقق النصر الكامل".

وأعلن الجيش الإسرائيلي، امس الأربعاء، أنه يخطط لتوجيه جزء كبير من 1.4 مليون نازح من غزة موجودين في رفح نحو "جزر إنسانية" وسط القطاع، قبل عملية برية مخطط لها.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، دانيال هاغاري، إن نقل الأشخاص الموجودين في رفح إلى المناطق المحددة، سيتم تنفيذه بالتنسيق مع الجهات الفاعلة الدولية.

 




 

 


 

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