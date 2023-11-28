إعلام إسرائيلي يزعم أن "حماس" أبدت استعدادها لبدء مناقشة الإفراج عن الجنود

الوكيل الاخباري - زعمت صحيفة إسرائيلية، اليوم الثلاثاء، أن حركة "حماس" الفلسطينية مستعدة لمناقشة إطلاق سراح جنود الاحتلال المحتجزين.

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وقالت صحيفة "جورساليم بوست" الإسرائيلية، إن "حركة حماس مستعدة لمناقشة إطلاق سراح العسكريين الإسرائيليين المعتقلين"، على الرغم من عدم رصد بيان من حماس يتحدث عن هذه القضية.



ووصفت الصحيفة هذا الإجراء بـ"الخطوة الكبيرة"، حيث أن الضغط الدولي يركز بشكل أكبر على إطلاق سراح المدنيين أكثر من تركيزه على جنود جيش الإسرائيلي.



وكانت حركة حماس اشترطت تبييض سجون الاحتلال مقابل إطلاق سراح كافة الأسرى لديها ومنهم جنود الاحتلال.



