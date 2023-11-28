الثلاثاء 28-11-2023
الوكيل الاخباري
 

رئيس الأركان الإسرائيلي: الجيش والاستخبارات فشلوا في 7 أكتوبر

إصابة جنديين إسرائيليين في انفجار عبوة شمالي غزة

كتائب القسام: ندعو الوسطاء للضغط على الاحتلال للالتزام بكافة بنود الهدنة

بتوجيهات ملكية سامية .. إخلاء أردنية وابنتها الفلسطينية وطفل آخر من غزة

بيان صادر عن حماس بشأن الأسرى

ولي العهد يزور مصابي المستشفى الميداني بمدينة الحسين الطبية - صور

حاملة المروحيات الفرنسية "ديكسمود" ترسو في مصر لاستقبال الأطفال المصابين من غزة للعلاج

واشنطن بوست تتحدث عن صفقة موسعة بين اسرائيل وحماس

الخارجية: فريق من السفارة الاردنية يقدم خدمات قنصلية بالخُبر السعودية

في خرق متواصل للهدنة: إصابة أربعة فلسطينيين برصاص الاحتلال في غزة

عاجل

رئيس الأركان الإسرائيلي: الجيش والاستخبارات فشلوا في 7 أكتوبر

الثلاثاء، 28-11-2023 02:06 م

إعلام إسرائيلي يزعم أن "حماس" أبدت استعدادها لبدء مناقشة الإفراج عن الجنود

ط


الوكيل الاخباري - زعمت صحيفة إسرائيلية، اليوم الثلاثاء، أن حركة "حماس" الفلسطينية مستعدة لمناقشة إطلاق سراح جنود الاحتلال المحتجزين.

اضافة اعلان


وقالت صحيفة "جورساليم بوست" الإسرائيلية، إن "حركة حماس مستعدة لمناقشة إطلاق سراح العسكريين الإسرائيليين المعتقلين"، على الرغم من عدم رصد بيان من حماس يتحدث عن هذه القضية.


ووصفت الصحيفة هذا الإجراء بـ"الخطوة الكبيرة"، حيث أن الضغط الدولي يركز بشكل أكبر على إطلاق سراح المدنيين أكثر من تركيزه على جنود جيش الإسرائيلي.


وكانت حركة حماس اشترطت تبييض سجون الاحتلال مقابل إطلاق سراح كافة الأسرى لديها ومنهم جنود الاحتلال.


 




 

 


 

إقرأ ايضا
حح

رئيس الأركان الإسرائيلي: الجيش والاستخبارات فشلوا في 7 أكتوبر

04101851367800026428018528120003

إصابات بالاختناق في مواجهات بجبع واقتحام عدة قرى بمحافظة جنين

99

إصابة جنديين إسرائيليين في انفجار عبوة شمالي غزة

0

كتائب القسام: ندعو الوسطاء للضغط على الاحتلال للالتزام بكافة بنود الهدنة

46ba1d750e12bdce3a2c56dffe1a4cfe

بيان صادر عن حماس بشأن الأسرى

شهيد طوباس.jpeg-64cc62ee-1b2e-45e4-82d2-ee70510e7715

استشهاد طفل من قرية تياسير شرق طوباس متأثرا بإصابته

أخبار متعلقة
ووو

حماس: 35 ألف طن من المتفجرات ألقيت على قطاع غزة لغاية الآن

٧٧٧

كيف أوقعت كتائب القسام جيش إسرائيل في فخ غزة؟

252032

حماس: نقاتل الاحتلال دفاعا عن شعبنا وعن أرضنا

٦٦٦٦٦

هنية: ارتكاب الاحتلال للمجازر يعبر عن مأزق قواته البرية

244284

حماس : قوات الاحتلال لا تعنيها سلامة اسراها في غزة

ز

حماس: الاحتلال بدأ عملية برية ولكن لا يريد أن يعلن عنها