إيهود باراك يعترف: التعاطف العالمي معنا بدأ بالتضاؤل

الوكيل الإخباري - قال رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي السابق إيهود باراك، إن التعاطف العالمي مع ( الكيان الاسرائيلي ) بدأ بالتضاؤل .



وبيّن باراك لصحيفة بوليتيكو الأميركية، أن خطاب المسؤولين الأميركيين تغير في الأيام الأخيرة مع تزايد الدعوات لوقف القتال لأسباب إنسانية، منوهاً إلى أنه من الواضح أن (الكيان) نتجه نحو خلاف مع الإدارة الامريكية.

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وأشار إلى أنه قد يتعين على قوة عربية متعددة الجنسيات أن تسيطر على غزة بعد الحرب، مضيفاً أن عودة الحلول الدبلوماسية مستبعدة.



وأكد باراك أنه سيتعين على ( الكيان الصهيوني) تقبل المطالب الأميركية في غضون الأسبوعين أو الثلاثة المقبلة. الجزيرة نت

