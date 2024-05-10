جرش: مطالب بتكثيف حملات إزالة الأعشاب الجافة تلافيًا لاشتعال الحرائق

الوكيل الاخباري- طالب سكان وناشطون بيئيون في محافظة جرش بضرورة تكثيف حملات إزالة الأعشاب الجافة تلافيًا لاشتعال الحرائق بسبب انتشار الأعشاب الجافة في ظل ارتفاع درجات الحرارة، خاصة مع دخول فصل الصيف.

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وقالوا لوكالة الأنباء الأردنية(بترا)، إن الأعشاب الجافة تعتبر بيئة خصبة لتواجد الزواحف ويساهم انتشارها في احتمالية اشتعال الحرائق وبالتالي إلحاق خسائر كبيرة على البيئة والطبيعة.



وأشارت رئيس فرع جمعية البيئة الأردنية في جرش كوثر القيسي، إلى أهمية تعزيز الجهود الرسمية والتطوعية وتكاتفها لأجل ازالة الأعشاب الجافة من جوانب الطرق ومواقع التنزه كونها تشكل تهديدًا على الغابات والثروة الحرجية، خصوصًا في ظل ارتفاع درجات الحرارة؛ مما يزيد من قابليتها للاشتعال.



بدوره، بين عضو مبادرة "إعلاميون متطوعون"، محمد محاسنه أهمية النشرات التوعوية عبر وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي بضرورة اتباع السلوكيات الإيجابية تجاه البيئة والطبيعة خلال التنزه وعدم ترك النيران مشتعلة، لتجنب اشتعال الحرائق .