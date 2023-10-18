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الأربعاء، 18-10-2023 01:12 م

"اذا تبقى شيء من ملابسي تبرعوا به" .. وصية طفلة هزت القلوب-صورة

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الوكيل الإخباري- تداولت مواقع التواصل الاجتماعي قصة مؤثرة للطفلة الفلسطينية هيا من قطاع غزة ووصيتها الأخيرة التي أثرت في قلوب الكثيرين.

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هيا كتبت على ورقة كلمات بريئة، حيث كانت تمتلك 80 شيكلا وقامت بتوزيعهم بطريقة مؤثرة. وزعت 45 شيكلا على والدتها، والمبلغ الباقي قسمته على شكل 5 شيكل لكل من "زينة، هاشم، جدتها، خالتها هبة، خالتها مريم، خالها عبود، وخالتها سارة".


ثم تابعت بتوزيع ألعابها وأغراضها الشخصية على صديقاتها "زينة، ريما، أمنة، وآمل".

 

وببراءة هيا قدمت ملابسها لبنات عمها ولكنها لم تنسَ مساعدة أطفال غزة الآخرين، حيث قالت: "إذا تبقى شيء من ملابسي ، تبرعوا به".


واوصت هيا على أهمية غسل أحذيتها قبل التبرع بها للأطفال الآخرين

ويستمر العدوان الوحشي من قبل قوات الاحتلال الصهيوني على قطاع غزة بيومه الثاني عشر مخلفا عددا كبيرا من الشهداء والجرحى المدنيين . 

 


 




 

 


 

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