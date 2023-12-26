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الثلاثاء، 26-12-2023 08:03 م

ارتفاع حصيلة الاعتقالات في الضفة منذ 7 أكتوبر الماضي إلى 4785 معتقلاً

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الوكيل الإخباري - قال نادي الأسير الفلسطيني، إن إجمالي عدد المعتقلين في الضفة الغربية، منذ 7 اكتوبر الماضي، ارتفع ليصل الى 4785 معتقلاً. 

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وبيّن النادي، في بيان صحفي، نشره عبر قناته على " تيليجرام" إن عمليات الاعتقال تركزت في محافظتي، بيت لحم، والخليل، فيما توزعت بقية الاعتقالات على محافظات: نابلس، رام الله، طولكرم، وطوباس، ورافقها عمليات اقتحام وتنكيل واسعة في المدن والبلدات والمخيمات.


وأوضح أن هذه الحصيلة تشمل من جرى اعتقالهم من المنازل، وعبر الحواجز العسكرية، ومن اضطروا لتسليم أنفسهم تحت الضغط، ومن احتجزوا كرهائن.


وقال إن حملات الاعتقال المتواصلة والمتصاعدة بشكل غير مسبوق، تأتي في إطار العدوان الشامل على الشعب الفلسطيني والإبادة المستمرة في غزة.

 




 

 


 

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