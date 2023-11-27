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الإثنين، 27-11-2023 12:11 م

قوات الاحتلال اعتقلت خلال 26 ساعة 60 فلسطينيا في الضفة بينهم أسرى سابقون

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الوكيل الإخباري - اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيليّ منذ مساء أمس وحتّى صباح اليوم الاثنين (60) فلسطينياً على الأقل من الضّفة، بينهم أسرى سابقون.

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وقالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني، في بيان لها، إنه تركزت عمليات الاعتقال في بلدة بني نعيم/الخليل، وبلدة كفر نعمة/رام الله، فيما توزعت بقية الاعتقالات على محافظات: جنين، نابلس، وبيت لحم. 


وتواصل قوات الاحتلال خلال حملات الاعتقال تنفيذ عمليات تنكيل واسعة، واعتداءات بالضرب المبرّح، وعمليات تحقيق ميداني، وتهديدات بحقّ المعتقلين وعائلاتهم، إلى جانب عمليات التخريب والتدمير الواسعة في منازل المواطنين، إضافة إلى اعتقال مواطنين كرهائن للضغط على أفراد من العائلة لتسليم أنفسهم. 


وبذلك ترتفع حصيلة الاعتقالات منذ السابع من أكتوبر الماضي، إلى أكثر من (3260)، وهذه الحصيلة تشمل من جرى اعتقالهم من المنازل، وعبر الحواجز العسكرية، ومن اضطروا لتسليم أنفسهم تحت الضغط، ومن احتجزوا كرهائن، ومن جرى استدعاؤهم واعتقالهم لاحقًا.

 




 

 


 

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