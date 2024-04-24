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الأربعاء، 24-04-2024 10:40 ص

انتشال 51 جثمانا جديدا من المقبرة الجماعية بمجمع ناصر الطبي

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الوكيل الإخباري- أفاد جهاز الدفاع المدني بغزة باستخراج 51 جثمانًا جديدًا من المقبرة الجماعية في ساحة مجمع ناصر الطبي بخان يونس جنوب قطاع غزة.

وفي اليوم السابق، دعا مسؤولون بالأمم المتحدة إلى إجراء تحقيق دولي في المقابر الجماعية التي تم اكتشافها في مجمع الشفاء ومجمع ناصر الطبي في قطاع غزة، في حين واصلت فرق الدفاع المدني عملية استخراج المزيد من جثث الشهداء من هذه المقابر.

وتعتبر الهجمات المتعمدة على المستشفيات والأماكن التي يتجمع فيها المرضى والجرحى بموجب نظام روما الأساسي مخالفة جسيمة لقوانين وأعراف الحرب.

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ووفقًا للنظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، يُعتبر توجيه هجمات ضد المستشفيات وأماكن تجمع الأفراد والجرحى جريمة حرب.


 




 

 


 

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