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الإثنين، 09-10-2023 06:44 م

ارتفاع عدد مصابي القصف في القدس إلى 10

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الوكيل الاخباري- ارتفع عدد مصابي القصف الصاروخي في القدس إلى 10، منهم 2 في حالة حرجة، حسبما ذكرت صحيفة "هآرتس" اليوم الاثنين.

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وقالت الصحيفة: "أصيب عشرة أشخاص في القدس بعد هجوم صاروخي على المدينة، اثنان منهم بحالة حرجة".

وفي وقت سابق، أعلنت كتائب القسام (الجناح العسكري لحماس) أنها أطلقت صواريخ باتجاه القدس ردا على قصف المباني السكنية في قطاع غزة.

وأعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة في آخر تحديث لأرقام ضحايا الغارات الإسرائيلية على القطاع، أن عدد القتلى ارتفع إلى 313 شخصا بينهم 20 طفلا، فيما بلغ عدد المصابين 1990 شخصا.

يذكر أن عملية "طوفان الأقصى" دخلت يومها الثالث، وسط استمرار الاشتباكات في عدد من محاور غلاف غزة وإطلاق الصواريخ، وقد أعلنت إسرائيل الحرب رسميا وكثفت غاراتها على القطاع.

 

روسيا اليوم

 




 

 


 

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