استئناف حركة عمال وتجار غزة عبر معبر بيت حانون

الوكيل الإخباري-استأنفت سلطات الاحتلال الاسرائيلي، صباح اليوم الثلاثاء، حركة عمال وتجار قطاع غزة، عبر معبر بيت حانون "إيرز"، شمال القطاع بعد توقفها لمدة يومين.

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وشوهد آلاف العمال من قطاع غزة صباح اليوم، عند معبر بيت حانون يتوجهون للعمل داخل اسرائيل.



وكانت سلطات الاحتلال، سمحت مساء امس، بدخول العمال والتجار من قطاع غزة، إلى إسرائيل، اعتبارا من اليوم الثلاثاء.



وجاء في بيان صادر عن مكتب منسق أعمال الحكومة الإسرائيلية، أنه بعد تقييم الوضع الأمني تقرر مساء امس الاثنين، استئناف دخول العمال والتجار من غزة إلى إسرائيل عن طريق المعبر، مشيرا الى ان فتح المعبر أمام حركة تنقل التجار والعمال وغير ذلك من الخطوات المدنية تجاه القطاع مشروطة باستمرار الحفاظ على الاستقرار الأمني بالمنطقة.

بترا