الاحتلال يُقرّر إغلاق حاجز بيت حانون"إيرز" أمام عُمال وتجار غزة

الوكيل الإخباري-قررت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، صباح السبت إغلاق حاجز بيت حانون (إيرز) بدءًا من يوم غدٍ الأحد، أمام العمّال والتجّار الفلسطينيين حتى إشعار آخر بحجة إطلاق صواريخ من غزة.

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وأوضحت وسائل الإعلام العبرية أن إغلاق المعبر سيكون بدءًا من غدٍ، فيما سيعاد فتحه "وفقًا للتقييمات العسكرية والأمنية".



يُشار إلى أن إطلاق الصواريخ من قطاع غزة يأتي عقب تغوّل شرطة الاحتلال على المصلين والمعتكفين في المسجد الأقصى ومنعهم من أداء الصلاة بحرية، حيث أوقعت العشرات من الإصابات في صفوفهم.



وكان أصيب عشرات المصلين، بينهم شاب بجراح خطيرة، إثر استهداف قوات الاحتلال لهم في باحات الأقصى في ساعات صباح وظهر أمس الجمعة.

وأطلقت قوات الاحتلال بعد صلاة الجمعة قنابل الغاز بكثافة تجاه المصلين بينهم أطفال ونساء بالمسجد الأقصى مستعينة بطائراتها المسيرة التي حلقت في المكان.



وقدمت طواقم الهلال الأحمر الفلسطيني خدمات الإسعاف الأولي إلى نحو 187 شخصًا منهم 57 إصابة بالمواجهات و103 حالات مرضية.



صفا

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