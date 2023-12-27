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استشهاد اكثر من 4 آلاف طالب في غزة

الأربعاء، 27-12-2023 08:48 ص

استشهاد اكثر من 4 آلاف طالب في غزة

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الوكيل الإخباري - استشهد 4037 طالبا و209 من العاملين في مجال التعليم جراء العدوان الاسرائيلي على غزة منذ السابع من تشرين الاول الماضي، وفقا لما افاد به مكتب الشؤون الانسانية الاممي، نقلا عن وزارة التربية والتعليم الفلسطينية.

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واضاف المكتب في تقريره اليومي، ان أكثر من 7259 طالبا و619 معلما أصيبوا بجروح جراء العدوان على غزة.


ووفقا لوزارة الصحة الفلسطينية، استشهد منذ بدء العدوان على غزة، ما لا يقل عن 20915 فلسطينيا، 70 بالمئة منهم من النساء والأطفال، كما أصيب 54918 فلسطينيا بجروح، فيما لا يزال الكثير من الناس في عداد المفقودين، ويعتقد بأنهم دفنوا تحت الأنقاض.


 




 

 


 

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