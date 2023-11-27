الإثنين 27-11-2023
الوكيل الاخباري
 

حماس: نأمل أن نتمكن من تمديد الهدنة مدة أطول

بتوجيهات ملكية.. إخلاء مصابي المستشفى الميداني الأردني غزة/ 76

ابنتي اعتبرت نفسها ملكة في غزة.. رسالة من محتجزة محررة في صفقة التبادل لكتائب القسام - صورة

قطر تعلن التوصل إلى اتفاق لتمديد الهدنة في غزة ليومين

غوتيريش يدعو إلى "وقف إطلاق نار إنساني كامل" في غزة

مسؤول قطري: نركز على الحفاظ على وقف إطلاق النار ومنع نشوب حرب إقليمية

البنك المركزي الإسرائيلي: تأثير سلبي ملحوظ على اقتصادنا خلال الأسابيع الأولى من الحرب

رويترز: إسرائيل ستوافق على يوم إضافي من الهدنة مقابل كل 10 محتجزين

خلال أيام الهدنة .. الاحتلال يعتقل 260 فلسطينيا في الضفة الغربية

استشهاد محمد حمادة الناطق الرسمي باسم حماس عن القدس المحتلة

عاجل

قطر تعلن التوصل إلى اتفاق لتمديد الهدنة في غزة ليومين

الإثنين، 27-11-2023 06:37 م

نتنياهو يرجح استمرار تطبيع العلاقات مع السعودية بعد الانتهاء من الحرب

6564a91f4236041ce111fb48


الوكيل الإخباري - رجح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خلال حديثه مع رجل الأعمال الأمريكي إيلون ماسك، إمكانية مواصلة تطبيع العلاقات مع السعودية بعد الانتهاء من الحرب ضد حركة حماس في قطاع غزة.

وقال نتنياهو: “بعد هزيمة حماس، سنكون قادرين على العودة إلى السلام مع المملكة العربية السعودية، وأعتقد أننا سنكون قادرين على توسيع دائرة السلام [مع الدول العربية] بما يتجاوز توقعاتنا الجامحة”، وأضاف: "لكن علينا أولا أن نهزم [حماس]".

اضافة اعلان


وفي وقت سابق، قال وزير الاستثمار السعودي خالد بن عبد العزيز الفالح، إن مسألة تطبيع العلاقات بين السعودية وإسرائيل لا تزال على جدول الأعمال، رغم الأحداث التي يشهدها قطاع غزة.


وفي 3 نوفمبر الجاري، أفاد موقع "Semafor"، نقلا عن مصادر في دول عربية والولايات المتحدة، أن المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة تخططان لمواصلة التقارب دبلوماسياً واقتصادياً مع إسرائيل، على الرغم من تفاقم الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.


وفي سبتمبر 2020، وقع الجانب الإسرائيلي في واشنطن، بوساطة الولايات المتحدة، وثائق حول تطبيع العلاقات مع الإمارات والبحرين. وكانت الصفقة الثلاثية تسمى "اتفاقيات أبراهام". وعقب ذلك، أعلن السودان والمغرب تطبيع العلاقات مع الدولة العبرية، وقبل ذلك لم تكن لإسرائيل علاقات دبلوماسية إلا مع مصر والأردن من بين الدول العربية.


RT

 




 

 


 

إقرأ ايضا
٧

حماس: نأمل أن نتمكن من تمديد الهدنة مدة أطول

e9459af3-oqab4hoc22b47y5wkcfshj

ابنتي اعتبرت نفسها ملكة في غزة.. رسالة من محتجزة محررة في صفقة التبادل لكتائب القسام - صورة

WhatsApp Image 2023-11-25 at 10.14.14 PM

الصحة العالمية: استئناف العمليات العسكرية في غزة يعني استئناف الخسائر والمعاناة

428623

قطر تعلن التوصل إلى اتفاق لتمديد الهدنة في غزة ليومين

ل

غوتيريش يدعو إلى "وقف إطلاق نار إنساني كامل" في غزة

9

مسؤول قطري: نركز على الحفاظ على وقف إطلاق النار ومنع نشوب حرب إقليمية

أخبار متعلقة
WhatsApp Image 2023-11-26 at 8.52.53 PM

قطر: غزة والضفة يجب أن تكونا دولة واحدة

655fa2304236043679763eb2

محمود عباس يستقبل رئيسي وزراء إسبانيا وبلجيكا

654915a342360464ed693ca0

نتنياهو يرفض وقف إطلاق النار قبل إطلاق سراح "الرهائن"

مخيم-جباليا

التعاون الخليجي يدين مجزرة الاحتلال في مخيم جباليا

WhatsApp Image 2023-10-30 at 10.49.40 AM

البزة العسكرية وملابس الحداد.. ملامح القوة والضعف في خطابي أبو عبيدة ونتنياهو

393399

وزيرا خارجية السعودية وإيران يبحثان تطورات الأوضاع في غزة ومحيطها