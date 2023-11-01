استشهاد العشرات في غارات متواصلة على قطاع غزة

الوكيل الاخباري- استشهد ثلاثة مواطنين فلسطينيين، وأصيب أكثر من 20 آخرين، مساء اليوم الأربعاء، خلال سلسة غارات إسرائيلية على مناطق متفرقة من جبيال شمال قطاع غزة.



وقال شهود عيان، إن ثلاثة شهداء وأكثر من 20 جريحا وصلوا المستشفى الإندونيسي، إثر سلسلة غارات على جباليا.



وأضافوا، أن طائرات الاحتلال الحربية قصفت مدينة غزة، ما أدى لاستشهاد مواطنين فلسطينيين وإصابة آخرين غالبيتهم من الأطفال والنساء.



وقصفت مدفعية الاحتلال عددا من منازل المواطنين الفلسطينيين في شارع الدعوة بمخيم النصيرات وسط القطاع، ما أدى لارتقاء شهداء، وإصابة العديد من المواطنين.



وجنوبا، استشهد ثلاثة مواطنين فلسطينيين نقلوا إلى مجمع ناصر الطبي، إثر قصف إسرائيلي لمجموعة مواطنين قرب مدينة أصداء الإعلامية غرب خان يونس.



ووسط القطاع، استشهد 8 مواطنين فلسطينيين جراء قصف طائرات الاحتلال الإسرائيلي منزلا لعائلة الواوي في منطقة الزوايدة.

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