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فضيحة لوجستية .. اتهامات لإسرائيل بتعطيل المساعدات عبر شركة مزيفة

الجوع يعصف بالقطاع
الجوع يعصف بالقطاع
 
الأحد، 25-05-2025 02:23 م
الوكيل الإخباري-   كشف رجل الأعمال الأمريكي الإسرائيلي موتي كهانا عن تورط جهات إسرائيلية في خداع الإدارة الأمريكية بشأن آلية توزيع المساعدات الإنسانية في غزة، وتأخير وصولها إلى المحتاجين.اضافة اعلان


وقال كهانا، الذي يشغل منصب مدير شركة GDC للوجستيات، في تصريحات: "كان من المقرّر أن تشارك شركتي في عملية توزيع المساعدات، ولكن تم استبعادنا فجأة لصالح شركة وهمية تدّعي أنها أمريكية، بينما هي في الواقع إسرائيلية".

وأضاف: "بدأت الإدارة الأمريكية تكتشف الخداع الإسرائيلي، مما تسبب في مشاكل وتأجيلات في بدء توزيع المساعدات داخل غزة".

من جهتها، نشرت وكالة الأونروا منشورًا على مواقع التواصل الاجتماعي، أكدت فيه أن "الأمم المتحدة، بما فيها الأونروا، تحتاج إلى إدخال ما لا يقل عن 500 إلى 600 شاحنة مساعدات يوميًّا"، محذّرة من أن "سكان غزة لا يتحمّلون المزيد من الانتظار".

وفي سياق متصل، كشف المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان عن قيام إسرائيل بإصدار 35 أمر تهجير قسري ضد سكان غزة منذ بداية العام، واصفًا هذه السياسة بأنها "منهجية تهدف إلى تجويع الفلسطينيين وترحيلهم قسرًا".

روسيا اليوم
 
gnews

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