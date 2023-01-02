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الإثنين، 02-01-2023 06:23 ص

استشهاد شابين وإصابة 6 آخرين برصاص الاحتلال في جنين

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الوكيل الاخباري - أعلن مدير مستشفى ابن سينا في مدينة جنين سامر عطية، فجر اليوم الإثنين، عن استشهاد شابين، وإصابة ستة آخرين، أحدهم بجروح خطيرة، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، خلال اقتحامها قرية كفر دان، غرب جنين.

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الشهيدان هما: محمد سامر حوشية (21 عاما) وهو من بلدة اليامون متأثرا بإصابته بعدة رصاصات في صدره، والفتى فؤاد محمود أحمد عابد (17 عاما) من كفر دان، متأثرا باصابته بالبطن والفخذ.


وكانت قوات كبيرة من جيش الاحتلال، ترافقها جرافة عسكرية، قد اقتحمت قرية كفردان، وحاصرت منزلي ذوي الشهيدين أحمد أيمن إبراهيم عابد، وعبد الرحمن هاني صبحي عابد، تمهيدا لهدمهما، ما أدى لاندلاع مواجهات عنيفة أصيب خلالها ثمانية فلسطينيين بالرصاص، وأعلن لاحقا عن استشهاد إثنين منهما متأثرين بإصابتهما.


كما اعتقلت قوات الاحتلال خلال عملية الاقتحام الشاب ماهر هاني عابد بعد أن داهمت منزله، وهو شقيق الشهيد عبد الرحمن.


الشهيدان أحمد وعبد الرحمن عابد ارتقيا برصاص قوات الاحتلال في الرابع عشر من شهر أيلول الماضي (2022) بالقرب من حاجز الجلمة العسكري، شمال جنين.
يذكر أن 224 شهيدا ارتقوا برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، العام الماضي 2022، بينهم 59 شهيدا من محافظة جنين.

 

وفا


 




 

 


 

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