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الأربعاء، 11-01-2023 04:51 م

استشهاد شاب فلسطيني متأثرا بإصابته برصاص الاحتلال شرق نابلس

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الوكيل الإخباري-أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، عن استشهاد الشاب أحمد عامر أبو جنيد (21 عاما) متأثرا بإصابته برصاص الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الأربعاء، عقب اقتحام مخيم بلاطة شرق نابلس.

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وأفادت الوزارة في بيان، بأن الشاب أبو جنيد ارتقى بعد إصابته بالرصاص الحي في الرأس، حيث جرى نقله إلى مستشفى رفيديا الحكومي بوضع حرج، قبل أن يعلن عن استشهاده لاحقا.


وكانت قوة احتلالية خاصة "مستعربون" تسللت إلى المخيم وحاصرت منزلا، واندلعت على إثرها مواجهات عنيفة، أطلق خلالها جنود الاحتلال الرصاص الحي وقنابل الصوت والغاز المسيل للدموع تجاه الشبان.

 

وفا

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